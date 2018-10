V Poprade chce byť primátorkou Mafia. Je to mačka

Unikátna kandidátka má pripravenú serióznu predvolebnú kampaň.

2. okt 2018 o 13:46 Mária Pihuličová

POPRAD. Kandidatúra, ktorá zatiaľ nemá na Slovensku obdobu.

O post primátorky Popradu sa v tohtoročných komunálnych voľbách uchádza mačka. A nie je to len prezývka jedného z kandidátov, ide o živú mačku, ktorá svoju kampaň už odštartovala.

Do volieb vyráža Mafia

Kandidátka zo zvieracej ríše menom Mafia Ellmar Kiss už ohlásila svoju ambíciu uspieť v tohtoročných voľbách i na sociálnych sieťach.

Neostáva však len pri tom, o priazeň sa bude uchádzať aj prostredníctvom bilboardov.

Jej heslo je pritom jasné: „Nevoľte mačku vo vreci.“

Rovnako chce presvedčiť aj ďalším úderným sloganom: „Skutočné zviera v politike.“

Kandidátka je charakterizovaná ako nezávislá, hrdá a energická mačka s jedinečným pohľadom na svet.

„Keďže pracujem v mačacej kávičkárni, stretávam sa s tisíckami bežných ľudí a s ich skutočnými problémami, ktoré potrebujú vyriešiť,“ uvádza web mačacej kandidátky.

Čo sľubuje?

Ašpirantka na primátorské kreslo má vízie jasné. Viac mlieka pre deti na popradských školách, zlepšenie reputácie čiernych mačiek aj snaha zriadiť útulok pre túlavých politikov.

Motivácia uspieť pritom vôbec nie je postavená na finančnej otázke, práve naopak. Celý primátorský plat plánuje Mafia venovať pre opustené zvieratá a pre ich pomoc.

Snaha poukázať na bizarnosť spôsobov

Pochopiteľne, mať za primátorku mačku by asi nebolo reálne možné. Vedia to aj PR manažéri tejto mačacej kandidátky.

„Vieme, že z právneho hľadiska nemáme šancu uspieť. Naším cieľom nie je znižovať vážnosť volieb, no chceme odľahčiť a osviežiť miestami tvrdé predvolebné súboje. Zároveň to má byť cesta, ako s humorom poukázať na to, že aj v komunálnej politike zvolia niektorí kandidáti na svoju propagáciu bizarné spôsoby, pričom sa to netýka len Popradu,“ vysvetlil Peter Lipták, PR manažér kandidátky, ktorý je zároveň šéfom mačacej kávičkárne v Poprade Veľkej.

Slovenský unikát nie je však unikátom svetovým.

Autori tejto predvolebnej kampane sa nechali inšpirovať príbehmi mačiek a kocúrov, ktorí kandidovali vo voľbách v USA aj v Rusku. Otázne teraz je, ako prijmú voliči mačaciu kandidátku v Poprade.

Mačka Mafia prostredníctvom svojich manažérov sľubuje, že bude čoskoro aj stretnutie s občanmi.