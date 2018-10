Tatry čaká dvojdňové spočítavanie kamzíkov

Okolo dvesto lesníkov vyjde do hôr, aby zmapovali početnosť kamzičej populácie pred zimou.

17. okt 2018 o 11:57 Mária Benčatová

TATRANSKÁ LOMNICA. Už v najbližších dňoch lesníci uskutočnia v Tatrách jesenné zrátanie kamzíkov, ktoré ukáže, koľko jedincov bude zimovať nielen na slovenskej, ale i poľskej strane národného parku.

Prečítajte si tiež: Všetci obdivujú naše Tatry, návštevnosť stúpa, píšu MY Popradské noviny

Vlani na jeseň narátali v Tatrách 1 263 jedincov, po náročnej zime, ktorá dala kamzíkom zabrať, však ich počet klesol pod tisíc kusov. Počas pravidelného sčítania v júli tohto roku zaregistrovali na oboch stranách národného parku „len“ 989 kamzíkov. Na slovenskej strane Tatier z toho narátali 691 kamzíkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„V porovnaní s uplynulými rokmi bol pozorovaný nižší počet novonarodených mláďat, ale je predčasné povedať, či ich je skutočne menej, alebo neboli všetky kamzíčatá v členitom teréne nájdené. Viac nám napovie jesenné spočítanie, kedy už mláďatá podrastú a budú pohybovo aktívnejšie,“ okomentoval výsledky ostatnej kamzičej inventúry zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Prečítajte si tiež: Po odchode na výsluhový dôchodok úplne obrátil svoj život

Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u by mali do terénu vyraziť už 18. októbra, spoločne s pracovníkmi Správy TANAP-u a PIENAP-u, ako aj kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi budú kamzíky rátať ešte aj nasledujúci, informovala o tom Martina Petránová zo Štátnych lesov TANAP-u.

Zaujímavé pozorovania

„Dvojdňové sčítanie, počas ktorého sa aj do odľahlých, nesprístupnených častí dolín vyberie okolo dvesto ľudí, by nám malo zaručiť presnejšie výsledky. Pri takejto akcii nie je núdza o zaujímavé pozorovania aj ostatných druhov živočíchov vrátane šeliem, dravých vtákov či murárikov červenokrídlych, počas sčítania už boli dokonca pozorované útoky orla na nepozorné medvieďa, dokonca strhnutie kamzíka rysom. Neraz sa nájde kadáver uhynutého kamzíka, ktorý ďalej poslúži na vedecko-výskumné účely. To sú vedľajšie, nemenej potrebné pozorovania či nálezy, ktoré vždy okorenia toto najstaršie medzinárodné spočítanie zveri na svete,“ doplnil zoológ.

Prečítajte si tiež: Chata pri Zelenom plese je prístupná celoročne

Sčítanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAP-u dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.

Sčítavanie má tradíciu

Spočítavanie kamzičej zveri sa v národnom parku robí od jeho vzniku (1949), teda už takmer sedem desaťročí. Spočiatku kamzíky rátali len na území Vysokých a Belianskych Tatier, v roku 1957 k nim pridali aj poľskú časť Tatier.

Rok po vzniku TANAP-u štatistiky na území Vysokých a Belianskych Tatier evidovali približne 160 kamzíkov, v roku 1964 bol ich počet približne tisíc kusov, avšak tento údaj zahŕňal aj kamzíky žijúce na poľskej strane Tatier.

V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách výskytu či prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh, klimatické zmeny a vplyv ťažkých kovov.

Prečítajte si tiež: Idylka na Štrbskom Plese

Koncom 90. rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu dvesto kusov. Zásluhou opatrení (vynášky soli, prikrmovanie jarabinou v čase potravinovej núdze) a pravidelnými kontrolami zo strany správcov územia sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu tisíc jedincov.

Zatiaľ maximum narátali na jeseň 2014, keď do sčítacích hárkov zapísali 1 389 jedincov.