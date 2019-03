Angličanom sa v Poprade zapáčilo, po Manchestri príde v lete Arsenal

Novinku nám zvestoval Jan Telensky. Z Londýna prídu pod Tatry výbery do 21 a 23 rokov.

6. mar 2019 o 18:57 Marián Dic

POPRAD. Pod Tatrami sa predstavil jeden z mládežníckych výberov Manchestru United. Červení diabli si najprv v Poprade zatrénovali s domácimi futbalistami a následne na to proti ním odohrali prípravné stretnutie na ihrisku s umelým povrchom v Tatranskej Lomnici.

Červení Diabli, ako znie prezývka slávneho klubu, navštevujú Tatry pravidelne od roku 2010. Možno tak konštatovať, že prostredie slovenských veľhôr sa im zapáčilo.



V prípravnom stretnutí sa stretli výbery do 16 rokov. Hralo sa 3x25 minút.

Samotné stretnutie bolo od začiatku v réžii hostí z Anglicka, ktorý si na svoje konto pripísali triumf 0:5. Aj napriek tomu však treba dať klobúk dole pred výkonom mladých Popradčanov, ktorí boli v istých fázach hry svojmu skúsenejšiemu súperovi viac ako vyrovnaným súperom.

Mladí Angličania aj napriek snahe Popradčanov dominovali a to najmä čo sa týka kombinácie, prechodu do útoku a taktiež aj samotného zakončenia. Za zmienku stojí spomenúť aj skvelú defenzívnu hru anglického giganta. Pre popradských mladíkov bolo toto stretnutie veľkou školou a taktiež aj motiváciou, kde až to môžu vo futbale dotiahnuť.

V lete príde pod Tatry londýnsky Arsenal

Sústredenie Manchestru United pod Tatrami si pochvaľoval aj Jan Telensky, hlavný organizátor.