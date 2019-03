V podtatranskom Lendaku sa volilo v krojoch

Ľudia prišli ihneď po rannej omši.

16. mar 2019 o 11:31 TASR

LENDAK. V podtatranskej obci Lendak chodia starší obyvatelia voliť hneď zrána, po omši.

Volili v krojoch

Istým špecifikom tejto dediny s 5300 obyvateľmi, ktorý sa len tak hocikde nevidí, je to, že voliči chodia odovzdať svoj hlas v tradičných krojoch.

Pre TASR to potvrdil predseda volebného okrsku číslo 1. Michal Gallik.

„Voličské miestnosti na obecnom úrade a v kine sú hneď pri kostole, čo mnoho starších využije a hneď po omši idú voliť. Máme s tým skúsenosti pri každých voľbách,“ uviedol Gallik s tým, že v tomto čase zvyknú mať aj väčší nápor voličov a čakajú v rade. Občania však chodia priebežne počas celého dňa.

„Ja chodím stále hneď z kostola, už som tak zvyknutá a vždy v kroji, samozrejme,“ povedala Mária Halčinová, ktorú pri voľbe zdobil bežný pracovný kroj z Lendaku. Svoj hlas odovzdala na obecnom úrade hneď ráno aj 83-ročná Mária Neupauerová, sprevádzal ju syn.

„Kroj nosíme odmalička, každý deň, a na voľby by to nemalo byť iné. Pre nás je to odev ako každý iný,“ skonštatovala.

Tu še mi podpišče, tam mozeče iš odvôlič

Z voličskej miestnosti v Lendaku sa oveľa častejšie ozýva tradičný lendacký dialekt než spisovná slovenčina. Lendačania sú povestní tým, že sa medzi sebou rozprávajú goralským nárečím.

„Daj Bôze, dajče mi občansky, tu še mi podpišče, tam mozeče iš odvôlič. Nezabočče zaľepič obalke. Dženkujeme, s bôgem,“ takto približne znie komunikácia medzi voličmi a členmi komisie.

V Lendaku sú dohromady štyri volebné okrsky a právo voliť má približne 3500 obyvateľov. Podľa Gallika zvykne byť voličská účasť v prezidentských voľbách v tejto obci pomerne vysoká a dosahuje aj okolo 60 percent.

„Trochu menší záujem je napríklad o voľby do Európskeho parlamentu, tam sa to pohybuje okolo 40 percent,“ dodal predseda

