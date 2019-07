Horúčavy lámali rekordy

Deti by mali piť čistú vodu

Vysoké teploty najviac ohrozujú seniorov, malé deti či ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Lekári počas horúčav neodporúčajú, aby sa ľudia nachádzali na priamom slnku bez pokrývky hlavy. Dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim a obliekať si radšej vzdušné oblečenie svetlej farby.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča, aby deti pili čistú pitnú vodu z vodovodu.

Ako uviedli na svojej stránke, môže byť ochutená citrónom či bylinkami, pre spestrenie pitného režimu možno ponúknuť deťom aj nesladený čaj alebo nesýtenú minerálnu vodu. Nevhodné sú silne mineralizované vody, všetky sladené nápoje, nápoje s umelými sladidlami, s obsahom chinínu alebo kofeínu.

Pred krúpami pod pevnú strechu

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, aby sa ľudia v prípade búrky s veľkými krúpami čo najrýchlejšie dostali pod strechu alebo do auta. Je však potrebné rýchlo vyhodnotiť, aká pevná je strecha – strechy z tenkého alebo krehkého materiálu to nemusia vydržať, napr. skleníky to nevydržia takmer nikdy.

Ak ste v aute, tak krúpy s priemerom 5 cm a viac takmer určite poškodia plechy, no predovšetkým sklá – zadné je spravidla slabšie, no predné môže silu úderov vydržať.

Je však dôležité zastať, pretože pri pohybe sa sčítava rýchlosť krúpov s rýchlosťou auta. Výsledkom je, že krúpy udrú na auto väčšou silou. Ak je to možné, je rozumné zájsť s autom do nejakého úkrytu (do garáže, nákupného centra, pod most, nadjazd a pod.).

Ak ste však v aute, určite z neho nevychádzajte. Veľké krúpy padajú spravidla pomerne riedko, teda sa môže stať, že aj vaše auto zasiahne len niekoľko z nich, a preto to sklá môžu vydržať.

(ĽP, ÚVZ SR, FB SHMÚ)