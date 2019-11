Špička svetovej gastronómie varila v Tatrách

Enrico Bartolini zaúčal slovenských študentov.

26. nov 2019 o 14:45 Mária Dudová-Bašistová

VYSOKÉ TATRY . Výnimočný šéfkuchár, pokorný človek, hviezda v michelinskom bedekri, ktorá v uplynulých dňoch získala ďalšiu hviezdu.

Talian Enrico Bartolini zavítal do našich veľhôr, kde si v tamojšej hotelovej kuchyni nielen varil, ale o svoje vedomosti a zručnosti sa delil s prítomnými kuchármi i žiakmi, ktorí sa rovnako ako on vydali na cestu gastronómie.

Varil 9-chodové menu

Cieľom nedávnej návštevy sa pre Enrica Bartoliniho stal Hotel Lomnica. Práve tento tatranský hotel si za jeden z hlavných pilierov už pri svojom zrode stanovil gastronómiu.

Konceptom sa profilovali tak, aby naplnili očakávania aj tých najnáročnejších návštevníkov. A tomu napomáha napríklad i spolupráca so špičkovými kuchármi. Príkladom je nedávna návšteva spomínaného svetoznámeho talianskeho kuchára Bartoliniho.

Ten v tamojšej Reštaurácii Sissi navaril svoje pamätné 9-chodové menu s príznačným názvom Back to the Roots (Návrat ku koreňom). Pri koncipovaní toho, čo plánuje predviesť v iných krajinách, sa pritom snaží prihliadať aj na tamojšie gastronomické zvyklosti či prostredie.

„Nevaríte vo vlastnej reštaurácii, dopredu viete, že je tu iné vybavenie. A tiež viete, že sú tu hostia, ktorí sú zvyknutí na inú kuchyňu. Snažili sme sa preto aj menu prispôsobiť tak, aby chutilo i tunajším hosťom,“ prezradil počas svojej návštevy Enrico.

S ďalšou michelinskou hviezdou priamo do Tatier

Veľkou cťou vítať na svojej pôde takého majstra to bolo aj pre hostiteľa.

„Na príprave dvoch zážitkových večerí sa v plnej miere podieľali aj kuchári Hotela Lomnica. Naši kolegovia sa na tento moment nesmierne tešili, pretože inšpiráciu budú môcť zúročiť aj v ďalšej práci,“ netajila radosť Zuzana Semanová, generálna riaditeľka Hotela Lomnica.

Návštevu tak významného kuchára pritom vnímali nielen v edukačnom rozmere.

Zhoda náhod zapríčinila, že krátko po tom, ako získal Enrico ďalšiu michelinsku hviezdu, smerovali jeho kroky práve do Tatier, kde bola jeho prvá zastávka.

Taliansku celebritu tak spovedali najprv slovenské médiá.

Enrico: Nechceme byť lakomejší, len byť lepší

Svoju prvú reštauráciu si Enrico otvoril ako 25-ročný. Jedlo a varenie je jeho celoživotnou vášňou.

„Veľmi sa mi páči môcť jedlo tvoriť, tvoriť jeho obsah, chuť.“

Aj pri cestovaní po svete si vždy potrpí na ingrediencie. „Dôležitý je výber správnych ingrediencií, techník, ktoré aplikujem pri príprave u nás v reštaurácii Mudec v Miláne.“

Ako zdôraznil, je to aj z toho dôvodu, aby mohli lepšie sprostredkovať zážitok z rozprávania o histórii. Enrico je napriek svojim úspechom nepochybne pokorným človekom.

„To, že sme získali hviezdu, znamená uznanie kvality. Znamená, že to, čo robíme, robíme dobre. Nechceme byť ani lakomejší, pýtať viac peňazí, meniť. Jediné, čo budeme meniť, tak iba to, že budeme postupovať smerom k lepšiemu. Menu nechceme meniť,“ zdôraznil na margo získania ďalšej hviezdy.

Srdcom Talian, ktorý ostal v Taliansku

Pri spomínaní na svoje začiatky i samotné pôsobenie priznáva, že boli neraz veľmi ťažké chvíle. Ale aby s gastronómiou „sekol“, o tom nikdy nerozmýšľal.

„Vždy som uvažoval, ako to robiť inak, že možno by som išiel pracovať do inej reštaurácie, zmeniť spôsob fungovania, ale vždy som chcel robiť to, čo robím. Mohol som aj odísť do zahraničia, ale páčilo sa mi ostať v Taliansku, kde sa môžete ako Talian rozprávať s kolegami o talianskych jedlách. Keď ste vo Francúzku, ste stále Talian a nesiete si takú etnicitu. Rozprávate svoje príbehy, svoj pohľad na vec. Ale oni sú Francúzi, nie je to to isté. Takto je to správne, že som na svojom mieste a tu aj chcem ostať.“

Učili sa od svetoznámeho

„Enrico je človek, ktorý okrem svojich reštaurácií hosťuje na podujatiach takmer po celom svete. Je to pre nás obrovská česť, rovnako ako pre Slovensko, že sme mohli u nás hostiť hviezdu takéhoto formátu,“ uviedla riaditeľka hotela Semanová.

Jeho ťahy mohli pochytať a sledovať študenti, ktorí sa spolu s ním postavili k sporáku a pracovnej doske.

Takýmto situáciám sa Enrico prispôsobuje rád, vždy sa snaží predvídať a symbolicky si spísať všetko, s čím by sa mohli na novom mieste stretnúť.

Rovnako i posúvať svoje znalosti a schopnosti.

Potomstvo dedí záľubu

Okrem toho, že je Bartolini špičkovým kuchárom, je aj otcom troch detí. Doma preto vo voľnom čase nevarieva, radšej s nimi ide von.

„Páči sa mi mať s nimi dialóg, zdieľať veci. Najstarší z nich už ako keby v sebe objavil tú vášeň,“ prezradil Enrico.

Rastie teda ďalšia generácia? Je to možné, šéfkuchár spomína na milý zážitok.

„Ten najstarší, jedenásťročný syn pri návšteve u priateľky uvidel medený hrniec a opýtal sa jej, či v ňom môže niečo pripraviť. Tak nakoniec aj uvaril rizoto s tekvicou,“ dodáva s úsmevom.

Tajomstvo úspechu? Chcieť viac

Enrico napriek tomu, že je špičkou vo svojom fachu, udržiava si relatívne štíhlu postavu.

„Jedlo ochutnávam, ale to neznamená, že ho jete, ale že si dáte iba kúsoček. Rád jem zdravo a kombinácie, ktoré sú zdravé a správne. Ale určite si doprajem aj luxus a nepozerám pritom na kalórie. Dám si to, na čo mám chuť,“ vysvetľuje Enrico.

Otázkou však ostáva, čo je pre neho tajomstvom aktuálneho úspechu. „Vždy, keď sa mi niečo podarilo, urobil som niečo lepšie, tak vždy som si pomyslel, ako by som to mohol urobiť inak, ako by som to mohol vylepšiť, aby som tomu dal ešte viac. A to sa snažím preniesť aj do svojho tímu. Celé je to tímová práca,“ konštatoval úspešný kuchár.

Tá sa pretavila aj do podoby skvelej symbiózy s kuchármi, ktorých našiel v kuchyni tatranského hotela.