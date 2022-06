Horskí nosiči vyrazia s horkým nákladom do nadmorskej výšky 1475 metrov

Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská stovka 2022 majú pred sebou ďalšie „horké“ výzvy.

Hrebienok, 31. mája 2022 – Stokilový náklad piva, dvestometrové prevýšenie, desiatky minút tvrdej práce pre vysokohorských nosičov. Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská stovka 2022 majú pred sebou ďalšie „horké“ výzvy. Do horského terénu sa nosiči vydajú v sobotu 4. júna 2022. Hlavným partnerom nosičských pretekov je Radegast.

Tento rok je na programe už 21. ročník Memoriálu Juraja Petranského – Nosičská stovka 2022. Vysokohorskí nosiči vyrazia na obvyklú dvojkilometrovú trasu Hrebienok (1285 m. n. m.) – Zamkovského chata (1475 m. n. m.).

„Prekonať terénne a poveternostné nástrahy vysokohorského prostredia s obrovskou záťažou na chrbte je vždy výkon hodný obdivu. Je to ale i taký odkaz pre všetkých ostatných, že zvládnutie horkých životných výziev nás dokáže posilniť a posunúť ďalej,“ hovorí Mária Dzureková, manažérka značky Radegast, ktorá je hlavným partnerom pretekov Nosičská stovka a podporuje i ďalšie aktivity spojené s vysokohorskými nosičmi na Slovensku.

Do vysokohorského terénu sa nosiči pustia v troch kategóriách – profesionáli so 100-kilovým nákladom, zmiešané dvojice so 100-kilovým nákladom a ženy s 30-kilovým nákladom. Na najrýchlejších horských nosičov a nosičky čaká horká odmena v podobe piva Radegast na rok zdarma.

Dá sa očakávať, že sa tento rok zúčastní i minuloročný víťaz Filip Zacher a niektorí z nosičských matadorov vo veku nad 50 rokov. Registrácia na preteky totiž prebieha vždy až v deň konania pretekov na Hrebienku. Pri minuloročnej akcii dorazilo do cieľa celkovo 42 horských nosičov a nosičiek.

„Je to neuveriteľné, že sa na Slovensku nosičská tradícia zachovala až do dnešných dní. V tejto podobe môžeme hovoriť o unikátnom dedičstve nielen v tuzemskom, ale aj celoeurópskom meradle,“ uvádza Štefan Bačkor, pretekár a spoluorganizátor Nosičskej stovky.

Štartuje sa v sobotu 4. júna o 10. hodine na Hrebienku. Po vyhlásení výsledkov na Zamkovského chate nasleduje občerstvenie a kultúrny program s živou hudbou.

Vysokohorské nosičstvo je od roku 2018 zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a usiluje i o zaradenie na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.